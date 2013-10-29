Мікроавтобус врізався у газопровід і відрізав 200 будинків від газопостачання

У селі Нелипівці Кельменецького району Чернівецької області мікроавтобус врізався в газопровід, залишивши без газопостачання село.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в регіональній газовій компанії "Чернівцігаз", 28 жовтня близько 23:00 водій вантажопасажирського мікроавтобусу "Mercedes", не впоравшись із керіванням, пошкодив розподільчий газопровід середнього тиску.

Як зазначається в повідомленні, внаслідок аварії склалася небезпечна ситуація, а жителі понад 200 будинків села залишились без газопостачання.

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Мешканці с. Нелипівці оперативно звернулись до аварійної газової служби за гарячою лінією і аварійна бригада Кельменецького районного управління газового господарства ліквідувала загрозу.

Наразі тривають ремонтні роботи з відновлення газопроводу. За даними компанії "Чернівцігаз", протягом дня 29 жовтня газопостачання мешканцям с. Нелипівці буде відновлено.