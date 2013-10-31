Офіційний курс валют на 1 листопада

19:02, 31 жовтня 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

На 1 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 31 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1090.3251 (на 31 жовтня – 1099.4372)

10 RUR – 2.4919 (на 31 жовтня – 2.4930)

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