Офіційний курс валют на 1 листопада
19:02, 31 жовтня 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
На 1 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 31 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1090.3251 (на 31 жовтня – 1099.4372)
10 RUR – 2.4919 (на 31 жовтня – 2.4930)
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