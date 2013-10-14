Підтримка НБУ гривні не призведе до зниження золотовалютних резервів - експерти

Так вважають опитані УНІАН експерти.

«НБУ утримає розмір резервів до кінця року на рівні 20 млрд дол.», - прокоментував керівник аналітичного департаменту інвестиційної групи «Арт Капітал» Ігор Путилін.

На тему: Гривня почувається досить непогано - Устенко

За його словами, уряд зможе компенсувати частину виплат у розмірі 2,5 млрд дол. за боргами в іноземній валюті, які мають бути виплачені до кінця поточного року, за рахунок розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики та інших зовнішніх джерел.

Керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен також прогнозує, що рівень золотовалютних резервів Нацбанку на кінець року становитиме 20 млрд дол.

«Валютні резерви наприкінці жовтня, найімовірніше, знизяться на суму близько 1 млрд дол. у результаті виплат за зовнішнім боргом, і далі ситуація залежатиме від вхідних потоків кредитних коштів», - прокоментував експерт.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 жовтня 2013 року становили 21,639 млрд дол., що на 0,08%, або на 17 млн дол. менше показника на 1 вересня, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 11,84%, або на 2,907 млрд дол. За підсумками 2012 року резерви Нацбанку скоротилися на 22,8% - до 24,546 млрд дол.

У вересні Нацбанк після чотиримісячної перерви відновив інтервенції на валютному ринку, обсяг яких за місяць становив 582,5 млн дол. За підсумками січня-вересня 2013 року обсяг чистих інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку становив 1,107 млрд дол., що в 3,3 разу нижче за показник за аналогічний період минулого року в 3,611 млрд дол.