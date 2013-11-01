Дві людини померли у Севастополі через отруєння грибами

У Севастополі за останні дві доби в результаті отруєння грибами померли дві людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні заявив начальник управління охорони здоров'я Севастопольської МДА Віктор Пологов в ефірі регіональної державної ТРК.

«Буквально позавчора на телебаченні ми говорили про те, що вкрай небезпечні є кримські гриби. Сумніваєшся – краще взагалі відмовся. І ось на сьогодні сумна статистика: з початку сезону (за жовтень) вже 32 людини у нас госпіталізовано, а за останні два дні дві людини померли в результаті отруєння грибами», - сказав Пологов.

За його словами, постраждалі споживали в їжу так званий білий кримський гірський гриб.

«Річ у тому, що сам цей гриб може і не отруйний, але він дуже схожий на бліду поганку. Достатньо однієї малої дози блідої поганки, яка здатна зупинити людське життя», - сказав Пологов.