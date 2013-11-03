В Україні поставлять американську оперу про Голодомор

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, оперу «Голодомор. Червона Земля» американського композитора українського походження Вірко Балея вперше поставлять в Україні на сцені Національної опери 21 листопада. Захід організовує Громадський комітет вшанування пам’яті жертв Голодомору в рамках відзначення 80-х роковин українського Голодомору 1932-1933 років.

Прем’єра опери «Голодомор. Червона Земля» відбулася ще на початку 2013 року у США. Її автор – композитор, піаніст і диригент Вірко Балей, професор консерваторії університету штату Невада. Лібрето опери «Голодомор» написав нью-йоркський поет Богдан Бойчук.

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Автор опери обдумував цю постановку майже 30 років. За сюжетом це історія про трьох голодуючих людей — жінки-селянки з немовлям та озлобленого чоловіка, колишнього функціонера, який брав участь у розкуркуленні, але тепер розкаявся. «Вони випадково зустрічаються, це люди контрастних ідеологій і темпераменту, ми показуємо їхнє емоційне життя, зазираємо у внутрішній світ героїв, показуємо розвиток їхніх стосунків в екстремальній ситуації. Через їхні долі глядачам відкривається все жахіття Голодомору», - розповів Балей.

Тенор головного героя виконує зірка світового масштабу — оперний співак Джон Дайкерс, який разом із чотирма іншими солістами прибуде в листопаді до Києва. Окремі сцени в опері вирішено засобами балету, пантоміми й оркестру. Також передбачене широке використання мультимедійних елементів — трансляція уривків із фільмів 1930-х років, кінохроніки, радіопередач, автентичних записів тогочасної музики, промов вождів тощо.

Драму «Голод», на основі якої поставлена опера, написав поет-модерніст, прозаїк Богдан Бойчук ще у 1962 році в Америці. Вперше вона вийшла друком у збірці «Голодомор. Дві п’єси» київського видавництва «Смолоскип» у 2008 році.

Як нагадує прес-центр, цього року відзначають 80-і роковини Голодомору-геноциду 1932—1933 років в Україні. Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору, створений у 2010 році, вже розпочав підготовку до проведення пам’ятних заходів 23 листопада.

До складу Комітету увійшли знакові постаті в громадському, мистецькому та духовному житті, історики та представники академічних установ: Мирослава Антонович, Ольга Богомолець, В’ячеслав Брюховецький, Володимир Василенко, Іван Васюник, Василь Вовкун, Володимир В’ятрович, Анатолій Гайдамака, Дмитро Гнатюк, Петро Гончар, Людмила Гриневич, Іван Дзюба, Іван Драч, владика Євстратій (Зоря), Андрій Жолдак, Микола Жулинський, Євген Захаров, Євген Золотарьов, Олександр Іванків, Геннадій Іванущенко, Сергій Квіт, Андрій Когут, Андрій Козицький, Роман Круцик, Ніла Крюкова, Станіслав Кульчицький, Олег Слабоспицький, Олександр Максимчук, Ніна Матвієнко, Марія Матіос, Василь Марочко, Дмитро Павличко, отець Олекса Петрів, Мирослав Попович, Олег Рибачук, Стефан Романів, Євген Сверстюк, Михайло Свистович, Володимир Сергійчук, Євген Станкович, Микола Старовойтов, Олеся Стасюк, Лесь Танюк, Володимир Тиліщак, Тарас Шамайда, Ігор Юхновський.