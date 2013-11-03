Завтра в Україні очікуються дощі та тумани

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних областях, вночі і на Житомирщині пройдуть дощі, на Закарпатті та в Карпатах вночі сильні, у північних і подекуди в центральних областях невеликі дощі, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці в східних, центральних областях і в південній частині подекуди туман.

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Вітер переважатиме південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.

Температура вночі 6-11°; вдень 10-15°, у південній частині подекуди 16-20°.

У Києві та області вночі та вранці пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура на Київщині вночі 6-11°, вдень 10-15°. У Києві температура вночі близько 10°, вдень 11-13°.