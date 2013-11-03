До Донецька привезли правицю Димитрія Солунського

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької єпархії Української православної церкви, святиня була доставлена до Донецька вчора о 15.30 делегацією Елладської Православної Церкви на чолі з митрополитом Верійським, Наусським і Камбанійським Пантелеймоном (Калпакидіс).

Святиню на Соборній площі зустріли Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, архієпископ Горлівський і Слов'янський Митрофан, єпископ Макіївський Варнава, єпископ Новоазовський Варсонофій, настоятель кафедрального собору протоієрей Петро Устименко, духівництво Донецької і Горлівської єпархій, а також численні віруючі Донбасу.

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Після урочистої зустрічі правицю великомученика Димитрія Солунського перенесли в собор, де перед святинею було відслужено молебень.

Після молитви митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон звернувся з вітальним словом до представників грецької делегації, в якому висловив слова подяки за привезену святиню і можливість для жителів Донецького регіону поклонитися цим нетлінним мощам.

У Донецькій єпархії повідомили, що нетлінна правиця великомученика Димитрія Солунського пробуде в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Донецька до 4 листопада.