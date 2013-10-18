Крашковій стало зле під час засідання, і її забрала «швидка»
Потерпілій у «врадіївській справі» Іриній Крашковій стало зле близько 15.45 під час сьогоднішнього засідання суду.
Як передає кореспондент УНІАН із залу суду, представники Крашкової в суді Євген Стельмах і Руслан Радецький вивели дівчину із залу суду і викликали їй швидку допомогу.
Радецький повідомив, що Ірині стало зле, коли суд проглядав відеозапис відтворення злочину.
Він також повідомив журналістам, що Крашкова потребує госпіталізації.
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Близько 16-ї години на місце прибула машина швидкої допомоги, і відвезла потерпілу. На даний момент дата наступного судового засідання у «врадіївській справі» не відома.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.