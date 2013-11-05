Прапорщика міліції посадили на 5 років за збитого пішохода

На Черкащині колишнього працівника Смілянського міськвідділу УМВС у Черкаській області, який п’яним збив пішохода насмерть, 4 листопада засуджено до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, Смілянська міжрайонна прокуратура підтримала державне обвинувачення у суді по кримінальному провадженню стосовно колишнього працівника Смілянського міськвідділу УМВС України в Черкаській області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

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Вироком суду підсудного засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на 3 роки. Наразі прокурором вирішується питання про апеляційне оскарження.

Як повідомляв УНІАН, в місті Сміла Черкаської області ввечері 20 квітня водій Mitsubishi Lancer скоїв наїзд на пішохода, який в невстановленому місці переходив дорогу. Внаслідок ДТП 29-річний чоловік від отриманих травм помер. В ході перевірки виявилося, що за кермом перебував старший прапорщик міліції, помічник чергової частини Смілянського МВ УМВС у Черкаській області. У водія було взято кров для перевірки, яка підтвердила наявність алкоголю в крові.