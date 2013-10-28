У Криму водій, який вбив двох людей на зупинці, був п'яним

За інформацією співбесідника агентства, шофер, на запитання, чи вживав він спиртні напої, кивнув головою і уточнив, що випив пляшку пива за дві години до аварії.

27-річного водія-кримчанина відвезли до наркодиспансеру.

На тему: У Сімферополі автомобіль збив насмерть двох людей, які стояли на зупинці

«Алкотестер показав наявність алкоголю у крові, що у шість разів перевищує норму», - сказав співробітник Державтоінспекції.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася у понеділок вдень у сімферопольському селищі Богданівка.

Водій автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись по автодорозі Сімферополь - Євпаторія з боку аеропорту "Сімферополь" у бік столиці Криму, не впорався з керуванням і виїхав на зупинку громадського транспорту, після чого врізався у залізобетонну опору. На зупинці автомобіль збив трьох пішоходів, двоє з яких загинули, третього потерпілого у тяжкому стані було доставлено до лікувальної установи.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до смерті кількох осіб.