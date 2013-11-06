Після повернення в Україну рибалку Федоровича викликали до міліції (відео)

Єдиний з п'яти рибалок, що вижив після того, як російський прикордонний катер протаранив український баркас, Олександр Федорович повернувся на батьківщину, але тепер злиднює вдома, повідомляє ТСН.

Як тільки Федорович перетнув кордон, одразу потрапив у поле зору тутешніх правоохоронців. Йому вже вручили повістку у міліцію. Слідчі чекають його на допит, адже він є єдиним свідком трагедії у морі. Також українські правоохоронці збираються з'ясувати, чи перевищили в момент зіткнення російські прикордонники свої службові повноваження.

Тим часом сам Олександр скаржиться на самопочуття. Останні два тижні його мучить тиск і болять рани, яких він зазнав унаслідок зіткнення в морі.

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"У нього пробита ліва легеня - 6 дірок. 6 ребер поломаних в легені. У нього був струс головного мозку, були якісь забої внутрішніх органів. Хоча в епікризі у мене цього не написано. Я наполягатиму тут в Україні про повторну експертизу", - каже дружина Федоровича.

В Україні родина рибалки не отримала відчутних компенсацій, на відміну від родин загиблих. Правозахисник Федоровича примушує рибалку не здаватися і готує позов до російського суду, щоб прикордонників, які таранили українське судно, визнали винними і стягнули моральну шкоду на користь потерпілого.

Нагадаємо, у Росії Олександр Федорович був вимушений харчуватись "Мівіною", адже мав лише $ 100 на місяць, з яких ще й за житло платив.