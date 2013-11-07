Колишнього співробітника СБУ засудили до 11 років за замах на депутата

У Кіровограді колишнього працівника СБУ засуджено до 11 років ув'язнення за посягання на життя народного депутата.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, 5 листопада вироком Кіровського районного суду м. Кіровограда колишнього працівника служби безпеки визнано винним у посяганні на життя народного депутата, незаконному придбанні, зберіганні вибухових речовин, незаконному використанні спеціальних технічних засобів та підробленні офіційних документів. Підсудному призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Судовий процес відбувався за участю присяжних.

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Довідка УНІАН. У грудні 2012 року було вчинено замах на життя народного депутата від Партії регіонів Станіслава Березкіна. Йому зателефонували невідомі й повідомили, що у камері схову для нього зберігається термінова посилка з цінною інформацією. Зазначену посилку останній доручив забрати своїм охоронцям, і залишити її на пустирі. Згодом виявилось, що у пакунку був саморобний вибуховий пристрій, який знешкодили працівники міліції.

Березкін був обраний до Верховної Ради по виборчому округу №100 (Кіровоградська область).