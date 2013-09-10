Чоловіка, який готував замах на Путіна, посадили на 10 років

Відбувати покарання, згідно з вироком, Пянзін належить у колонії суворого режиму.

На тему: ЗМІ: Спецслужби України і Росії зірвали замах на Путіна

У лютому 2012 року спецслужби Росії й України повідомили про затримання в Одесі злочинців, які перебували в міжнародному розшуку, повідомляє РІА Новости.

За версією слідства, екстремістську групу з трьох молодих людей (вихідців із Чечні Адама Осмаєва, Руслана Мадаєва і уродженця Казахстану Пянзіна), які організували конспіративну базу в одній з квартир Одеси, вдалося виявити і знешкодити в січні-лютому минулого року після того, як у житлі випадково спрацювала саморобна бомба.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби прокуратури РФ, Пянзін звинувачувався в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.209 (участь у стійкій збройній групі (банді)), ч.1 ст.30 і ст.277 (приготування до замаху на життя державного діяча), ч.3 ст.223 (незаконне виготовлення вибухових речовин і вибухових пристроїв) і ч.3 ст.222 (незаконне зберігання і перевезення вибухових речовин і вибухових пристроїв) Кримінального кодексу РФ.

За версією слідства, Пянзін, перебував у грудні 2011 р. на території України, за пропозицією Осмаєва і Мадаєва вступив до створеної за розпорядженням керівника незаконного збройного формування «Імарат Кавказ» Доку Умарова стійку збройну групу (банду), яка збиралася скоїти замах на Путіна.

У прес-службі також відзначили, що з метою підготовки до скоєння злочину вказані особи в період грудня 2011 р. незаконно виготовили не менш як два кумулятивних вибухових пристроїв, призначених для ураження броньованих автомобілів, і випробували їх силу в передмісті Одеси. При виготовленні 4 січня 2012 р. чергового саморобного вибухового пристрою сталася пожежа, в результаті якої Мадаєв загинув, а Пянзін і Осмаєв були затримані правоохоронними органами України. Згодом Пянзін на запит Генеральної прокуратури Російської Федерації був виданий російській стороні.

14 серпня 2012 року Апеляційний суд Одеської області виніс постанову про видачу правоохоронним органам РФ 31-річного Осмаєва. Проте Європейський суд з прав людини рекомендував владі України не видавати затриманого Росії і процес екстрадиції підслідного до РФ було призупинено.

Осмаєв неодноразово заявляв, що дав зізнання в підготовці замаху під тиском і тортурами.

22 серпня 2013 року адвокат Осмаєва Ольга Черток заявила, що її підзахисний наполягає, що причиною вибуху в Одесі взимку 2012 року був газ.