Янукович пообіцяв забезпечити служби швидкої допомоги вітчизняними автомобілями

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це глава держави Віктор Янукович сказав під час зустрічі з діячами культури та мистецтва.

«Наші підприємства вітчизняні отримали ці замовлення, і сьогодні виробництво запущено на повний хід», - сказав він і додав, що «це будуть найсучасніші автомобілі».

За його словами, замовлено 1,5 тис. машин. Янукович зазначив, що це замовлення - один з перших кроків на шляху оновлення автомобільного парку служб швидкої допомоги. У перспективі, зауважив він, - подальше виробництво таких спеціалізованих автомобілів. «На наступний рік ми також будемо це робити і за 2-3 роки завершимо повністю. Швидка допомога працюватиме на належному рівні», - наголосив Президент.

Він зазначив, що в деяких регіонах бригади швидкої допомоги у своїй роботі наблизилися до проголошених у контексті реалізації медичної реформи нормативів. «Швидка допомога вже майже працює в цих параметрах», - констатував Янукович.

Глава держави додав, що приділяється увага питанню підвищення кваліфікації лікарів, їхнього належного матеріального та фінансового забезпечення. «Сьогодні йде навчання, сьогодні підвищена заробітна плата лікарям швидкої допомоги, сьогодні швидкі допомоги укомплектовані ліками, необхідним обладнанням», - сказав Президент.