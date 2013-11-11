Українське автовиробництво з початку року впало майже вдвічі



В Україні цьогоріч виготовили на 43% менше машин / Фото : fxinvestbroker.com В Україні цьогоріч виготовили на 43% менше машин

За 10 місяців 2013 року в Україні вироблено 38 тис. 249 автотранспортних засобів, що на 43% менше аналогічного показника минулого року, повідомили у Асоціації автовиробників України.

Серед них легкових автомобілів виготовлено 34 918 шт. (-43,2%), комерційних – 1 551 шт. (-43,3%) і автобусів – 1 780 шт. (-37,6%).

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За попередніми даними асоціації “Укравтопром”, у жовтні 2013 року в Україні було вироблено 5 тис. 372 автотранспортні засоби, що на 41,6% більше, ніж у вересні, і на 24,2% менше аналогічного показника минулого року.

Виробництво легкових автомобілів у жовтні склало 4 911 одиниць (на 45% більше, ніж місяць тому, але на 25% менше жовтня 2012).

Обсяги випуску комерційних автомобілів становили 217 одиниць (на 10,2% більше, ніж у вересні, та на 16,7 більше, ніж у жовтні 2012 р.).

Жовтневий результат автобусного виробництва зафіксовано на позначці 244 одиниць, що на 15% більше, ніж у попередньому місяці, але майже на 31% менше показника жовтня минулого року.