Мінсоцполітики скасувало розробку сайту для Фонду соцстрахування за 3,5 млн грн

Про це повідомила Міністр соціальної політики України Наталія Королевська, відповідаючи сьогодні на запитання кореспондента УНІАН.

«Мене, як і багатьох журналістів, які порушили питання вартості послуг розробки сайту для фонду соціального захисту, дуже обурила ситуація, яка склалася. Тому про жоден портал за 3,5 млн.грн. не йтися не може», - сказала Наталія Королевська.

Міністр втрутилася в ситуацію і наказала директору виконавчої дирекції Фонду Валерію АКОПЯНУ розібратися із результатами тендеру. Вона також нагадала, що пріоритетними для фондів мають бути соціальні виплати населенню.

Як виявилося згодом, договір між Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та підрядником, що виграв тендер на розробку порталу, було розірвано. Тож послуги за цим договором не надавалися та гроші за послуги не перераховувалися.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань направить 3 млн. 590 тис. грн. на розробку Порталу профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

Довідка

Всі рішення з фінансових та господарчих питань здійснюють правління та дирекції фондів. Правління фондів сформовані із представників профспілок, роботодавців та центральних органів виконавчої влади

Згідно чинного законодавства, всі платежі, що перевищують 100 тис. грн., обов’язково підлягають розгляду тендерного комітету.