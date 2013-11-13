Укрзалізниця почала продаж квитків на передноворічні маршрути

Про це повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Як сказано в повідомленні, на поїзди, що курсують в західному напрямку, відкрито продаж більше 13 тис. квитків, з яких після декількох годин продажу залишилися у вільному доступі близько 8,5 тис. Зокрема, це маршрути, які з'єднують столицю з Івано-Франківськом, Львовом, Ужгородом і Трускавцем.

На поїзди, що курсують у кримському напрямку, відкрито продаж більше 9 тисяч квитків, з яких у вільному продажу залишаються близько 7,5 тисяч.

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«Укрзалізниця», сказано в повідомленні, також у разі зростання попиту розглядає можливість призначення більше 20 додаткових поїздів на найбільш популярних напрямках. Цими напрямками можуть стати, зокрема, маршрути, що з'єднують Київ з Ужгородом, Івано-Франківськом і Дніпропетровськом, Одесу і Харків з Ужгородом, а також Сімферополь зі столицею та Івано-Франківськом.

Крім того, сказано в прес-релізі, на період з 25 грудня по 30 грудня набуває чинності підвищений коефіцієнт індексації проїзду в пасажирських поїздах - 1,1, який збільшить вартість проїзду на 15-40 грн. У цьому зв'язку прес-служба «Укрзалізниці» заявила, що поширена низкою видань інформація про зростання цін на залізничні квитки на період новорічних свят в 2,5 рази «не відповідає дійсності».

«Укрзалізниця» також повідомила, що 14 листопада поточного року буде відкрито попередній продаж квитків на 28 грудня.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.