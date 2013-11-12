«Укрзалізниця» додала вагони до найпопулярніших поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з підвищеним попитом включила додаткові вагони в ряд поїздів, що курсують по маршрутах, що з'єднує столицю з західними регіонами і Кримом, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Як йдеться у повідомленні, два додаткових вагони включені до складу поїзда № 98/97 сполученням Ковель-Київ-Ковель, один вагон до складу поїзда № 99/100 сполученням Ужгород-Київ-Ужгород, один вагон до складу поїзда № 88/87 сполученням Ковель-Сімферополь-Ковель, один вагон до складу поїзда № 86/85 сполученням Львів-Сімферополь-Львів.

Згідно з повідомленням, поїзд № 98/97 з додатковими вагонами за маршрутом, що з'єднує Київ з Ковелем, відправлятиметься з Ковеля 14 і 17 листопада, а з Києва - 15 і 18 листопада.

Збільшений поїзд № 99/100 сполученням Ужгород-Київ відправлятиметься із Ужгорода 13 листопада поточного року, а з Києва - 14 листопада.

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Поїзд № 88/87 з додатковими вагонами за маршрутом Ковель-Сімферополь відправлятиметься із Ковеля 13 листопада, а із Сімферополя - 14 листопада.

Збільшений поїзд, що з'єднує Львів із Сімферополем, відправлятиметься зі Львова 14 листопада, а із Сімферополя - 15 листопада.

Прес-служба також зазначила, що раніше був призначений додатковий поїзд № 269 /219 за маршрутом Київ-ІваноФранківськ.

«Укрзалізниця» повідомляє про здійснення щоденного моніторингу пасажиропотоку та пасажирського попиту на квитки і включає додаткові вагони у найбільш затребувані поїзда.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.