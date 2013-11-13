Україна ще не готова відкривати ринки для Євросоюзу - економісти

Лише за умови модернізації української промисловості під євростандарти створення вільної економічної зони з Євросоюзом не вдарить по вітчизняному виробництву, вважає економіст, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

«Безумовно, Асоціація з Євросоюзом і створення зони вільної торгівлі в довгостроковій перспективі несе Україні тільки плюси. Для українського бізнесу відкриваються нові ринки, і повірте, в певних сегментах українські товари в Європі будуть цілком конкурентоспроможні. Не слід забувати, що Асоціація в перспективі - це нові, європейські соціальні стандарти, це ринок праці для наших висококваліфікованих кадрів і так далі», - зазначив Устенко.

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«Але в той же час, якщо говорити об'єктивно, то в короткостроковій перспективі підписання договору досить негативно позначиться на економіці країни. Треба зізнатися самим собі, що українська промисловість на даний момент повною мірою не готова до входження в єдиний ринок з Європою. А це означає, що цілі галузі будуть поставлені під удар, підприємства, не витримавши конкуренції, сбанкротують, люди залишаться без роботи та соціальних гарантій. Промисловці розуміють, що сьогодні Україна отримала історичний шанс. Але в той же час очевидно, це загрожує втратою економічної незалежності, руйнуванням промисловості, соціальним колапсом. І це навіть в тому випадку, якщо Росія і учасники Митного союзу не будуть створювати бар'єри і проблеми з реалізацією експорту, що малоймовірно», - вважає експерт.

«Тому сьогодні економісти схиляються до того, що Україні необхідно найближчим часом кинути всі сили на модернізацію, переоснащення виробництва, перехід на євростандарти. І вже потім входити в євроринок у всеозброєнні. Також треба подумати про процес імплементації угоди, про облік особливостей різних галузей економіки України при імплементації, а також про терміни вступу угоди в силу. За часом відстрочка буде невелика, але проблеми будуть попереджені», - сказав Устенко.