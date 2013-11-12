Підприємці просять Януковича перенести підписання Угоди з ЄС на рік

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

За її інформацією, Янукович провів зустріч з представниками Українського союзу промисловців та підприємців і Федерації профспілок України і обговорив з ними проблеми розвитку економіки держави.

«Я уважно прочитав ваші листи, звернення і пропозиції. Поділяю вашу стурбованість ситуацією, яка є у країні», - сказав Янукович на початку зустрічі.

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Президент зазначив, що особливу занепокоєність викликає ситуація в економіці і, як наслідок, у соціальній сфері.

За словами Януковича, найгостріша ситуація, зокрема, спостерігається в будівельній галузі, машинобудуванні.

«Деякі заводи вже працюють неповний робочий день і скорочується заробітна плата, є загроза втрати робочих місць», - зазначив глава держави.

На переконання Януковича, така ситуація є неприпустимою і потребує негайного вирішення.

«Нам треба шукати вихід. Є різні підходи, є різні пропозиції», - сказав він.

Президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах під час зустрічі зазначив, що вітчизняні товаровиробники стурбовані ситуацією, що склалася у відносинах зі стратегічними партнерами з країн Митного союзу, зокрема з Російської Федерації.

«Сьогодні ми відчуваємо загрозу, в першу чергу, по відношенню до наукоємної і технічно складної нашої промисловості з високою доданою вартістю - в першу чергу, машинобудування», - сказав він, зауваживши, що не меншою проблемою є питання постачання українських труб та кондитерських виробів.

«На наш погляд, сьогодні як ніколи необхідні консолідовані дії з тим, щоб не допустити поглиблення цих проявів рецесії в українській економіці»,- підкреслив Кінах.

На переконання президента УСПП, для вирішення ситуації необхідно задіяти всі важелі впливу для підвищення платоспроможності та динаміки розвитку внутрішнього ринку держави та мінімізації залежності економіки України від експорту. У цьому питанні, переконаний Кінах, варто вивчати світовий досвід.

«Як підказує досвід розвинутих країн, всі вони виходили із кризи за рахунок потужних заходів із підтримки платоспроможності внутрішніх ринків і на цій основі мінімізації зовнішніх чинників», - зазначив він.

Голова Федерації професійних спілок України, голова Спільного представницького органу об'єднань профспілок Юрій Кулик зазначив, що серед питань, які турбують членів профспілок і потребують нагального вирішення, є питання погашення заборгованості із заробітної плати, соціальних виплат тощо. Кулик підтвердив налаштованість Федерації профспілок на співпрацю з органами влади для вирішення вказаних питань.

У свою чергу, народний депутат Валентин Ландик розповів про проблеми з експортом продукції до країн-членів Митного союзу.

«У нас сьогодні величезні проблеми з Росією, Казахстаном, куди ми відвантажуємо більше 50% продукції», - сказав він.

За словами Ландика, така ситуація пов'язана з митною політикою України і Росії, а також з правилами Світової організації торгівлі. Він зауважив, що українська продукція може стати неконкурентоспроможною після підписання угоди з Європейським Союзом про асоціацію, оскільки в такому випадку обсяги експорту українських товарів до країн Митного союзу будуть обмежені.

«Якщо це можна, давайте поки підписання на один рік поки перенесемо. Ще дайте нам можливість підготуватися, дайте можливість закупити обладнання. Це велике прохання не тільки моє, це велике прохання промисловців», - сказав Ландик.

Президент ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» Георгій Скудар у своєму виступі також звернув увагу на наявні проблеми в поставках української продукції на ринки країн Митного союзу.

«Зараз мова йде про підписання асоціації з Європою - так ніхто нас там не чекає. Як не могли ми поставити до Німеччини ніколи прокатний стан, ми його і тепер не поставимо. Більш того, там у машинобудуванні безробіття побільше, ніж у нас», - сказав Скудар.

На переконання Президента, дієвим механізмом розв’язання озвучених на зустрічі проблем має стати тісна співпраця уряду, Українського союзу промисловців та підприємців і Федерації профспілок.

«За результатами зустрічі дам доручення уряду відпрацювати ці питання і підготувати відповідні пропозиції. І пропозиції, і наші спільні дії ми будемо разом з вами узгоджувати, а уряду я обов’язково дам доручення, щоб він з вами тримав зв'язок», - сказав глава держави.

Як повідомляє прес-служба Президента, 11 листопада 2013 року голова ФПУ Кулик звернувся до Президента з листом, в якому, зокрема, зазначив, що «до Федерації профспілок України надходять численні звернення від профспілкових організацій, членів профспілок, у яких висловлюється глибока стурбованість погіршенням протягом останніх місяців економічного стану підприємств через ускладнення виробничих зв'язків з партнерами, зокрема в Російській Федерації та інших країнах СНД».

З листом до глави держави звернувся також президент УСПП, народний депутат Кінах: «У зв’язку з призупиненням Російською Федерацією сертифікатів на постачання продукції транспортного машинобудування зупиняються такі підприємства як «Азовмаш», Стахановський вагонобудівний завод, «Дніпровагонмаш», Крюківський вагонобудівний завод. Аналогічні проблеми виникли на підприємствах кондитерської галузі (Вінниця, Маріуполь тощо). Через від’ємну зовнішню кон’юнктуру зупинилися підприємства хімічної галузі (Сєвєродонецьк, Черкаси, Рівне тощо). Дуже серйозна ситуація у зв’язку з відсутністю ринків збуту продукції склалася в галузях авіа-, автомобільного будування. В цілому спад виробництва в машинобудуванні в січні-вересні 2013р. склав 13,6%, хімічної промисловості - 19,6%. В групі непродовольчих товарів споживання на внутрішньому ринку України доля імпортної продукції складає 57-60%».