Боб Ділан удостоєний ордена Почесного легіону

"Ви краще, ніж будь-хто втілюєте в очах французів невгамовну силу культури, здатної міняти душі людей, міняти хід історії", - заявила міністр культури Франції Орелі Філіппетті, передає ІТАР-ТАСС.

Примітно, що, незважаючи на популярність і численні заслуги Ділана, якого президент Обама назвав "одним з найвидатніших музикантів в історії Америки", ідея його нагородження орденом Почесного легіону спочатку аж ніяк не всім припала до вподоби.

Згідно з чутками, ряд членів Головної канцелярії ордена прямо висловлювалися проти вручення найвищої нагороди Франції людині, яка в молодості курила марихуану і відрізнялася вільнимою поведінкою. Проте у результаті кандидатура Ділана була схвалена.

Боб Ділан народився в 1941 році в штаті Міннесота. Згідно з авторитетним журналом "Роллінг стоун", він є другою за значимістю після "Бітлз" фігурою в історії рок-музики. Ще в 1960-х роках він здобув популярність не тільки як автор глибоких, повних символізму текстів, але і як борець за громадянські права і член антивоєнного руху в США, а також як один з лідерів контркультури. Багато пісень Ділана стали культовими і послужили джерелом натхнення для музикантів різних поколінь.