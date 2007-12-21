Садиков нагодував гостей спагеті і зібрав 122 тисячі (фоторепортаж)

122 тисячі гривень - стільки коштів зібрано під час благодійної вечері, яку влаштував депутат Миколаївської обласної ради, екс-губернатор Миколаївської області Олександр Садиков.

Гроші призначені для лікування двох миколаївських дітей, які серйозно постраждали під час пожежі в автомобілі, та на монтаж обладнання для реанімаційного автомобіля.

Сам автомобіль - новий «Мерседес-Бенц» із подовженою базою - був урочисто переданий того ж вечора головному лікарю Миколаївської обласної дитячої лікарні Дмитру Гоцуляку (кошти на його придбання були успішно зібрані під час торішньої благодійної вечері Олександра Садикова). Автомобіль вкрай потрібен області - аби недоношених і хворих новонароджених з районів вчасно перевозити до реанімаційного відділення в обласному центрі.

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000», який очолює пані Катерина Ющенко, надіслав благодійникам привітання. В ньому директор Департаменту медичних програм Віра Павлюк висловила О.Садикову щиру подяку за активну участь у зборі коштів для надання благодійної допомоги Миколаївській дитячій лікарні, яка є учасницею програми фонду «Від лікарні до лікарні». «Даючи благодійну вечерю на честь Святого Миколая, Ви подаєте гарний приклад всій українській громаді. Ваша особлива активність на посаді голови Опікунської Ради лікарні має стати взірцем відповідальності для всіх Опікунських Рад – учасниць програми «Від лікарні до лікарні». Маю надію, що це не останній Ваш благодійний проект» - сказано у вітанні.

Вхідний квиток коштував 2,5 тисячі гривень. Запрошені – керівники миколаївських промислових та аграрних підприємств, місцевих філій банків, бізнесмени, депутати обласної ради. Завдяки вокальним виступам маленьких дівчат-«янголяток», малюнкам дітей із інтернатів та дитячих будинків області, робіт важкохворих дітей із лікарні (з ними студенти-волонтери напередодні займалися арт-терапією) в залі панувала атмосфера благодійництва та милосердя.

Розчулені гості купували з аукціону малюнки три-чотирирічних вихованців Миколаївського будинку дитини. Батьки одного з авторів померли від СНІДУ, малюнок іншого малюка був підписаний так: «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, я поеду к папе с мамой!». Не дивно, що під кінець аукціону, коли виставлені на нього «картини» закінчилися, гості почали купувати малюнки з тих, що прикрашали зал. Так, керівник агрофірми «Агросвіт» Ігор Бриченко з села Новопетрівка Снігурівського району побачив серед інших і придбав малюнок вихованця інтернату, розташованого в його рідному селі. Підприємець вже давно і з власної ініціативи опікується цим закладом.

Окрім дитячих творів, за чималу суму у благодійну копилку пішли з торгів картини, зроблені на тарілках визнаним миколаївським митцем – заслуженим художником України, володарем срібної медалі паризького салону «Grand Palais» Володимиром Бахтовим. Майстер творив безпосередньо в банкетній залі.

«Родзинкою» заходу було приготування власноруч господарем вечора традиційних італійських страв – спагеті з морепродуктами та різотто з грибами.

Під час приготування пан Олександр зробив маленький екскурс до історії італійської кухні, а по закінченні пригостив всіх присутніх тільки-но знятими «з жару» наїдками.

О.Садиков оголосив під час вечері про заснування ним благодійного фонду. «Я і моя команда, ми вважаємо що благодійність – поняття безтермінове, і ми готові бути «помічниками Святого Миколая» не лише раз на рік. Мета фонду зрозуміла - це допомога тим, хто цього потребує» - сказав журналістам О.Садиков.