Добкін виграв суд у грецького футбольного клубу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Ірина Ніколаєнко після судового слухання, яке пройшло без представників позивача.

На початку судового засідання суддя зачитала заяву позивача, який просив залишити позов без розгляду. Однак представники інтересів Добкіна наполягали на продовженні розгляду.

“ПАОК” вимагав від Добкіна видалити повідомлення у твітері, яке на думку позивачів шкодило репутації футбольного клубу. Крім того, клуб вимагав сплатити 2 грн. моральної компенсації: 1 грн - президенту ФК “ПАОК” Зісісу Врізасу, і 1 грн - футбольному клубу.

Суд відмовив у задоволенні позові у повному обсязі.

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Представник відповідача Марина Стаматіна висловила задоволення таким рішенням суду.

“Право на критику, право на свободу думки є непорушним правом, яке належить будь-якій особі. Те що позивачі розуміли, що це оціночне судження випливає з позову, але чому вони вимагали відшкодування моральної шкоди — їм видніше”, - сказала Стаматіна, коментуючи рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня УЄФА прийняв рішення про дискваліфікацію "Металіста" з єврокубків на сезон 2013/14 через визнання договірним матчу "Металіст" - "Карпати" української Прем'єр-ліги сезону 2007/08.

Місце дискваліфікованого "Металіста" в Ліги Чемпіонів зайняв «ПАОК», не зважаючи на програш у грі з харківським «Металістом» в третьому відбірному раунді Лігі.

Добкін, коментуючи вихід команди «ПАОК» у наступний раунд змагань таким шляхом, у соціальній мережі дозволив собі образливі вислови на адресу грецького клубу та його власника Івана Саввіді.

Грецький футбольний клуб «ПАОК» подав позов про захист честі та ділової репутації до Добкіна.