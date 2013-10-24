Добкін обізвав Свободу "націонал-рагулями"

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином під час сесії Харківської обласної ради Добкін прокоментував блог народного депутата від ВО «Свобода» Ірини Фаріон, у якому вона критично відгукнулася про деяких учасників парламентських слухань на тему «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення», які пройшли вчора, 23 жовтня.

«Я хочу цих націонал-рагулів (ВО «Свобода» - УНИАН) попередити. Територія Харківської області для вас закрита раз і назавжди. Сунетеся сюди з вашими законами, правилами та уставами, зачіпатиме наших вчителів, будете ображати наших ветеранів, будете намагатися зіпсувати наших дітей, я вас попереджую через ваших представників у цьому залі, ми вам ваші портрети Шухевичей і Бандер засунемо в ті місця вашого тіла, де їм буде більш комфортно, ніж на харківських стадіонах і на вулицях. Тільки не забудьте їх попередньо в трубочку скрутити», - наголосив Добкін з трибуни під оплески депутатів облради.

Читайте також: Добкін у знесенні дошки Шевельову у Харкові звинуватив "свободівців"

Він також висловив переконання, що ідеологія ВО «Свобода» буде чужою й у Європейському Союзі.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня, Добкін під час парламентських слухань щодо доступності та якості загальної середньої освіти висловився критично на адресу опозиції. Після завершення свого виступу Добкін сказав російською: «Мені було все зрозуміло у виступі міністра освіти і науки (Дмитра Табачника - УНІАН). І абсолютно незрозуміло, про що сьогодні говорив голова профільного комітету Верховної Ради (Лілія Гриневич - УНІАН)».

На це народний депутат від ВО «Свобода» Ірина Фаріон закликала Добкіна виступати українською мовою.

Добкін відповів, що «замість критики і гасел краще б представники опозиції об`єднали свої зусилля і побудували хоч один теплий туалет у сільській школі».

Ввечері Фаріон у своєму блозі на «Українській правді» критично відгукнулася про учасників парламентських слухань. «Сьогодні я цю орду мала можливість побачити зблизька: жалюгідний образ совка, виплеканий комуно-більшовицьким режимом і перехоплений кримінально-регіоналівським поріддям», - зазначила, зокрема, вона.

Крім того, Фаріон звинуватила Добкіна в неуцтві.