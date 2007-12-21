Мешканці зруйнованого вибухом будинку отримали по 2 тисячі і шанс на нове житло

Мерія Запоріжжя виплатила мешканцям зруйнованого вибухом 18 грудня будинку по 2 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, "за уточненою інформацією, в зруйнованих квартирах було прописано 18 чоловік, статус постраждалих одержали 24 чоловік. У отриманні матеріальної допомоги міська влада не відмовила нікому з постраждалих - кожний з 24 чоловік, незалежно від того, був він прописаний чи ні, одержав по 2 тисячі гривень".

За інформацією прес-служби, мерія Запоріжжя також взяла на себе оплату за проживання в готелі постраждалих у результаті вибуху.

"На сьогоднішній день 15 чоловік зі зруйнованого будинку проживають в готелі "Театральний". Оплату за проживання і створення всіх необхідних умов узяла на себе міська влада Запоріжжя", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що з міського бюджету так само буде профінансовано придбання для постраждалих нового житла.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в Запоріжжі в двоповерховому житловому будинку стався вибух, в результаті якого один під`їзд будинку було зруйновано повністю, а другий - частково. За офіційними даними МНС, в результаті вибуху ніхто з жителів будинку не загинув і не постраждав.