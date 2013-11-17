Понеділок в Україні буде туманним та прохолодним

Завтра, 18 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.Про це УНІАН повідомили в Українському Гідрометцентрі.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

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Нічна температура становитиме 0-5° тепла, на заході місцями до 2° морозу; денна - 4-9° тепла, на Закарпатті та в Криму до 12°.

У Києві та області істотних опадів не передбачається. Температура вночі на Київщині 0-5° тепла, вдень 4-9°. У м. Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.