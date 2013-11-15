Метеорологи розповіли, якою буде зима

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила завідувачка відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Національної академії наук України Вазіра Мартазінова.

«Зима буде нестійкою, температура повітря коливатиметься від +6 до -15-20 градусів у другій половині лютого, і через різкі перепади температур сніжний покрив буде нестійким, хоча можна очікувати в окремі дні сильні опади, особливо в східних областях України», - сказала Мартазінова.

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Також, за її словами, на кінець листопада очікується різке похолодання і зниження температури повітря, яке перейде у перші числа грудня і охопить більшу частину території України.

«Грудень по-справжньому цього року буде першим зимовим місяцем», - сказала Мартазінова, зазначивши, що з 1 по 10 грудня очікується зниження температури місцями до -8-10 градусів, а на кінець першої декади місцями очікується підвищення температури до +10 градусів.

Друга декада грудня, як зазначила Мартазінова, принесе коливання температур від -6 до +2 градусів, в окремі дні до +6-10 градусів.

Температура повітря в третій декаді наступного місяця буде плюсовою, проте з 25 числа знову очікується похолодання до -5-8 градусів, а перед Новим роком слід знов очікувати потеплення.

Кажучи про грудневі опади, Мартазінова зазначила, що, приблизно, 6-9 грудня в Криму і західних областях очікуються сильні опади у вигляді снігу і мокрого снігу, і їх може випасти за добу до 30 мм.

У січні температура повітря в окремі дні досягатиме +6 градусів, водночас наприкінці місяця прийде похолодання. «Справжнього ж холоду треба чекати у другій половині лютого, який перейде на початок березня. У цей час температура повітря місцями доходитиме до -20 градусів», - повідомила Мартазінова.

«Таким чином, температура повітря впродовж кінця листопада, грудня, січня і лютого буде нестійкою, що є вже нормою для нашого клімату. В цілому опадів буде вище за норму, але їх покрив буде нестійким», - підсумувала Мартазінова.