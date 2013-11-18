На Україну чекають легкі морози і ще одне потепління

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда під час брифінгу в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Він повідомив, що на цому тижні в Україні буде утримуватись тепла погода із середньою температурою, вищою за норму на 3-6 градусів, практично в усіх регіонах України.

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«Загалом у більшість днів буде суха погода, але в деякі дні, наприклад 20 листопада в західних областях, 21 листопада - в північних і центральних областях, 23 листопада - у більшості регіонів України, крім сходу, ми чекаємо невеликі та помірні дощі, але ніяких сильних опадів не очікується», - сказав Кульбіда.

За його словами, найближчого тижня «ми не очікуємо проявів зимової погоди». Так, мінімальна температура на поточному тижні буде в діапазоні від «мінус» 2 до «плюс» 3 градуси на території України, лише 18, 19 і 20 листопада на сході температура знизиться до 4-6 градусів морозу.

Загалом на території України буде спостерігатись температура від +4, +3, а потім, з 20-24 листопада, відбудеться підвищення до +7-12 градусів, а у південних і західних областях повітря прогріється до +16-18 градусів.