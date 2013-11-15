Прокурор попросив дати Пилипишину п'ять років позбавлення волі (відео)
17:26, 15 листопада 2013Політика
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Прокурор Сергій Здрак попросив суд призначити Віктору Пилипишину покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі
Про це повідомив суперник Пилипишина на виборах в Раду по 223-му округу, свободівець Юрій Левченко, на своїй сторінці в Facebook.
Як відомо, Пилипишина судять за рішення, прийняті ним на посту голови Шевченківської райадміністрації Києва. Він звинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, що заподіяли збитки громаді на суму понад 15 мільйонів гривень, а саме - в незаконних діях щодо відчуження нерухомого майна.
Раніше повідомлялося, що Пилипишин подався на вибори в останній день реєстрації, не дочекавшись рішення суду.
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