Прокурор попросив дати Пилипишину п'ять років позбавлення волі (відео)

Про це повідомив суперник Пилипишина на виборах в Раду по 223-му округу, свободівець Юрій Левченко, на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, Пилипишина судять за рішення, прийняті ним на посту голови Шевченківської райадміністрації Києва. Він звинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, що заподіяли збитки громаді на суму понад 15 мільйонів гривень, а саме - в незаконних діях щодо відчуження нерухомого майна.

Раніше повідомлялося, що Пилипишин подався на вибори в останній день реєстрації, не дочекавшись рішення суду.