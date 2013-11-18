У Єнакієвому горить інтернат
19:22, 18 листопада 2013Суспільство
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Ліквідація пожежі триває.
У актовому залі школи-інтернату загорілися меблі
У місті Єнакієве Донецької області горить школа-інтернат № 12.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло о 17:15.
На місці події пожежними підрозділами було встановлено, що горять меблі у актовому залі на третьому поверсі. Пожежа локалізована о 18:55.
Ліквідація пожежі триває.
28 дітей та троє працівників інтернату, які на той час перебували у навчальному корпусі, виведені рятувальниками на свіже повітря.
Всього у інтернаті навчається 105 дітей.
Загиблих та постраждалих немає.
Від Головного управління ДСНС України у Донецькій області до ліквідації пожежі залучені 8 одиниць спеціальної техніки.
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