У Єнакієвому горить інтернат

У місті Єнакієве Донецької області горить школа-інтернат № 12.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло о 17:15.

На місці події пожежними підрозділами було встановлено, що горять меблі у актовому залі на третьому поверсі. Пожежа локалізована о 18:55.

Ліквідація пожежі триває.

28 дітей та троє працівників інтернату, які на той час перебували у навчальному корпусі, виведені рятувальниками на свіже повітря.

Всього у інтернаті навчається 105 дітей.

Загиблих та постраждалих немає.

Від Головного управління ДСНС України у Донецькій області до ліквідації пожежі залучені 8 одиниць спеціальної техніки.