У Дніпропетровській області в квартирі вибухнув газ

Через вибух зруйновано перекриття між першим і другим поверхом, повідомляє у вівторок РИА Новости за інформацією держслужби України з НС.

Вибух стався о 03.25 у двоповерховому будинку на три під'їзди. "У квартирі на першому поверсі стався вибух газоповітряної суміші побутового газу без подальшого горіння.

В результаті вибуху частково зруйновано дерев'яне перекриття між першим і другим поверхами на площі 25 квадратних метрів, на внутрішній, міжквартирній стіні утворилися тріщини, п'ять жителів пошкоджених квартир вимагають тимчасового відселення", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники з пошкоджених квартир врятували шість осіб. Жертв і постраждалих немає. Причина вибуху та розміри матеріальних збитків встановлюються.