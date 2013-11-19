УЗ у листопаді введе електронні квитки ще в 15 поїздах

За його словами, на сьогоднішній день існує можливість оформити електронний квиток на швидкісні поїзди «Інтерсіті +» і на шість нічних поїздів. А до кінця поточного місяця продаж через мережу інтернет буде поширена на інші маршрути. Зокрема, в листопаді електронні квитки будуть діяти в наступних поїздах :

№ 20 /19 Луганськ - Київ;

№ 83 /84 Маріуполь - Київ;

№ 99 /100 Ужгород - Київ;

№ 97 /98 Ковель - Київ;

№ 111 /112 Харків - Львів ;

№ 81 /82 Харків - Сімферополь ;

№ 28 /27 Київ - Севастополь ;

№ 102/ 101 Київ - Херсон ;

№ 81/ 82 Київ - Ужгород ;

№ 49/ 50 Київ - Трускавець;

№ 40 /39 Севастополь - Київ;

№ 146 / 145 Сімферополь - Київ;

№ 71 /72 Запоріжжя - Київ;

№ 120 /119 Запоріжжя - Львів.

Ще один потяг, в якому в листопаді введуть електронні квитки, визначать найближчим часом.

Як зазначив Чекалов, «Укрзалізниця» планує до кінця 2013 року розширити цю послугу ще на 80 поїздів внутрішнього сполучення .

«Переконаний, що завдяки дії електронних квитків ми створюємо зручні умови подорожі пасажирам і скорочуємо навантаження на працівників вокзалів» , - сказав він.

« Пасажирам з електронними квитками не потрібно звертатися до кас, а з самостійно зробленої роздруківкою, яка має спеціальний код, можна йти прямо на посадку. У листопаді ми плануємо розширити цю послугу ще на 15 поїздів внутрішнього сполучення», - додав заступник гендиректора.

Паралельно з введенням електронного проїзного документа «Укрзалізниця» планує збільшити число кас, через які можна буде оформити електронні проїзні документи .

За словами Чекалова , залізниці також мають намір з 1 липня 2014 надати послугу купівлі квитків через інтернет студентам , що дозволить істотно заощадити їх час .

«Студенти зможуть , не заходячи до каси , придбати квитки і слідувати з ними прямо в поїзд. Це дасть нам можливість збільшити відсоток продажу квитків через інтернет і відповідно зняти напруженість черг » , - сказав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, Українська залізнична швидкісна компанія у лютому - вересні перевезла 100 тис. пасажирів за електронними квитками , що складає близько 14% від загальної кількості пасажирів.

Всього ж з моменту введення нової послуги в лютому 2013 року залізниці країни продали 200 тис. електронних квитків.

Довідка УНІАН . «Укрзалізниця» ( Державна адміністрація залізничного транспорту України ) - орган управління залізничним транспортом загального користування , здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях , регулює виробничо - господарську діяльність залізниць.