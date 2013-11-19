В Україні скоро можуть заборонити фінансові піраміди

Верховна Рада України підтримала у першому читанні урядовий проект Закону про заборону фінансових пірамід в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 310 народних депутатів із 394, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом пропонується встановити, що в Україні забороняється умисне створення умов для фінансової піраміди, пропонування участі у ній або залучення (отримання) фінансових активів за допомогою фінансової піраміди.

Відзначається, що фінансовою пірамідою є будь-які операції з фінансовими активами (кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів), які здійснюються фізичними або юридичними особами з метою набуття або можливості набуття вигоди для себе чи інших осіб за рахунок перерозподілу активів інших осіб, зокрема без провадження фактичної господарської діяльності.

При цьому, до фінансової піраміди не належать операції з фінансовими активами, що здійснюються фінансовими установами під час надання ними фінансових послуг, визначених статтею 4 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” або законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Крім того, законопроектом також пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, в якому, зокрема, встановлюється, що умисне створення умов для фінансової піраміди, пропонування участі у ній або залучення (отримання) фінансових активів за допомогою фінансової піраміди — карається штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років.

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Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, — караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах або шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, систем електронних платежів, — караються позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, — караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Водночас відзначається, що дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому розмірі у разі, коли сума операцій з фінансовими активами у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі — у разі, коли сума операцій з фінансовими активами у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.