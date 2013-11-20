22 листопада об 11-00 у рамках Всеукраїнської соціальної ініціативи «60+ Кардіо» відбудеться відкриття «Кабінету людини літнього віку», який працюватиме в Київській спеціалізованій аптеці № 1, м. Київ, вул. Багговутівська, 3/15-Б.

Мета відкриття таких «Кабінетів» у рамках Соціальної ініціативи «60+ Кардіо» - консультації для українців, які з віком задумуються над тим, як зберегти здоров’я та подовжити життя.

Україна тримає сумну першість у Європі за кількістю смертей від серцево-судинних захворювань. Також українці мають найкоротшу в Європі тривалість життя. Цю проблему можна вирішити лише комплексно, зокрема за допомогою просвітницької роботи серед старшого покоління.

Безкоштовні «Кабінети людини літнього віку» Соціальної ініціативи «60+ Кардіо» спеціально відкриваються в аптеках, щоб бути якнайближче до людей, які потребують консультації спеціалістів, але з певних причин не йдуть до поліклініки чи до лікарні.

У відкритті візьмуть участь ініціатори та активісти Соціальної ініціативи «60+ Кардіо»: Ольга Барна, голова правління ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини»; Віра Чайковська, д.мед.н., проф., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Геріатрія», керівник лабораторії соціальної геронтології ДУ «Інститут геронтології НАМН України»; Віталій Райтер, директор ТОВ «ТВА-ГРУПП» (мережі аптек «Аптека 03» та «Київська спеціалізована аптека № 1»); Роберт Трновшек, керівник фармацевтичної компанії «Сандоз» в Україні.