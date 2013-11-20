ВР не підтримала постанову про відзначення річниці Севастополя

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ у сьогоднішньому порядку денному стояв першим із 13 перенесених з учорашнього дня. Напередодні за проект двічі не голосували.

Під час розгляду питання народний депутат від “Батьківщини” Володимир Яворівський запропонував підтримати постанову, виключивши з неї слово “заснування”, та звернутися до Інституту історії, аби встановити справжній вік міста.

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За проект постанови проголосував 201 народний депутат із 360 зареєстрованих у сесійній залі.

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак зауважив, що напередодні фракція “УДАРа” обіцяла голосувати за всі постанови, а оскільки домовленості порушено, то інші постанови не розглядатимуться.

У свою чергу, народний депутат від “УДАРу” Віталій Ковальчук наголосив, що його фракція вчора пропонувала поставити на розгляд усі проекти постанов без обговорення, але не обіцяла, що за всі голосуватиме. Він додав, що сьогодні “УДАР” не підтримав цю постанову, тому що не було підтримано пропозицію Яворівського.

За словами лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка, парламентські фракції могла б об'єднати “постанова про ліквідацію КПУ та її очільників”.

Як наголосила народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман, неголосування за цю постанову може “кинути в Севастополь розкольницкі гасла” про те, що Верховна Рада не хоче вшанувати це місто. “Це зіграти на руку сепаратистам, які не раз підкидали в Україні ідею від'єднання Криму. Такі речі можуть зробити або короткозорі політики, або платні провокатори”, - вважає вона.

Загалом із 13 проектів постанов депутати сьогодні підтримали лише 5, у тому числі про 125-річчя від дня народження Остапа Вишні, 175-річчя від дня народження Павла Чубинського та 170-річчя від дня народження Іллі Репіна.

Серед постанов, які депутати не підтримали, - про відзначення 70-річчя визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників та про відзначення 750-річчя князювання Данила І Романовича.