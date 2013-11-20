Врадіївська справа: Дрижаку стало погано в суді, йому викликали швидку

Як передає кореспондент УНІАН, двоє працівників бригади швидкої медичної допомоги зайшли в зал судових засідань для надання допомоги підсудному капітану міліції Євгену Дрижаку.

Про те, що недобре стало Дрижаку, повідомив адвокат підсудного Михайла Кудринського Григорій Гузь.

"Дрижак увесь блідий", - сказав Гузь.

Медики швидкої допомоги констатували у підсудного Євгена Дрижака вегето-судинну дистонію і підвищений тиск.

Про це журналістам повідомив медик бригади швидкої після того, як вийшов із суду.

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За словами медпрацівника, пацієнту зробили ін'єкцію і його стан нормальний. Дрижак залишився в залі засідань.

Медик не знає, чи продовжиться сьогодні судове засідання.

Адвокат Дрижака Володимир Клименко заявив журналістам, що його підзахисний, перебуваючи в слідчому ізоляторі, скаржився на самопочуття.

"Болі систематичні, запаморочення й таке інше. Ось сьогодні він мені сказав, що неодноразово викликав лікаря, до нього не підходять, медичну допомогу не надають", - сказав Клименко.

Як повідомляв УНІАН, представник державного звинувачення прокурор Наталія Висоцька сьогодні подала до Первомайського міського районного суду клопотання про подовження чотирьом підозрюваним у "врадіївській справі" запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці. Наразі строк арешту підозрюваних закінчується 25 листопада.

Захисник майора міліції Михайла Кудринського просив суд про заміну запобіжного заходу з арешту на домашній арешт.