Врадіївська справа: Дрижаку стало погано в суді, йому викликали швидку
У Миколаєві до Апеляційного суду Миколаївської області, в будівлі якого Первомайський міський районний суд проводить засідання у "врадіївській справі", приїхала швидка допомога
Як передає кореспондент УНІАН, двоє працівників бригади швидкої медичної допомоги зайшли в зал судових засідань для надання допомоги підсудному капітану міліції Євгену Дрижаку.
Про те, що недобре стало Дрижаку, повідомив адвокат підсудного Михайла Кудринського Григорій Гузь.
"Дрижак увесь блідий", - сказав Гузь.
Медики швидкої допомоги констатували у підсудного Євгена Дрижака вегето-судинну дистонію і підвищений тиск.
Про це журналістам повідомив медик бригади швидкої після того, як вийшов із суду.
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За словами медпрацівника, пацієнту зробили ін'єкцію і його стан нормальний. Дрижак залишився в залі засідань.
Медик не знає, чи продовжиться сьогодні судове засідання.
Адвокат Дрижака Володимир Клименко заявив журналістам, що його підзахисний, перебуваючи в слідчому ізоляторі, скаржився на самопочуття.
"Болі систематичні, запаморочення й таке інше. Ось сьогодні він мені сказав, що неодноразово викликав лікаря, до нього не підходять, медичну допомогу не надають", - сказав Клименко.
Як повідомляв УНІАН, представник державного звинувачення прокурор Наталія Висоцька сьогодні подала до Первомайського міського районного суду клопотання про подовження чотирьом підозрюваним у "врадіївській справі" запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці. Наразі строк арешту підозрюваних закінчується 25 листопада.
Захисник майора міліції Михайла Кудринського просив суд про заміну запобіжного заходу з арешту на домашній арешт.