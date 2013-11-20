Жителі Врадіївки пікетують суд у Миколаєві

У Миколаєві понад 20 жителів Врадіївки пікетують Апеляційний суд Миколаївської області, в будівлі якого Первомайський міський районний суд проводить засідання у "врадіївській справі", з вимогою засудити обвинувачених до довічного ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету скандують "довічне" і тримають у руках таблички із закликами: "Мерзотників за грати", "Довічне перевертням у погонах" і "Врадіївка чекає".

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Пікетники говорять, що їхню думку підтримує вся Врадіївка.

"Вся Врадіївка говорить нам: просіть, добивайтеся", - сказала журналістам жителька селища Тетяна Чернега.

За її словами, вони проводять пікети, оскільки сумніваються в об'єктивному рішенні суду.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу й завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (вчинення закінченого замаху на умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.

На останньому засіданні, 12 листопада, держобвинувачення надало всі матеріали до суду і, якщо захист не вноситиме нові клопотання, то суд перейде до дебатів.