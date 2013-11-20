В гаражі дніпропетровського "свободівця" міліція знайшла арсенал зброї та наркотики

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, виявлено, зокрема 3 автомати Калашникова, 2 гвинтівки калібру 5,6 мм, обріз гвинтівки та мисливської рушниці, 5 димових шашок та 1 тротилову, гранату РГД-5 із запалом, 2 електродетонатори та 300 патронів. Крім того, вилучено 2 кг наркотичної речовини марихуани, 36 пігулок «екстазі», 4 г психотропної речовини «метамфетамiн» та 100 г макової соломки.

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За повідомленням ВЗГ, приватний підприємець є членом ВО «Свобода».

Власник гаража затриманий на три доби за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Подальший запобіжний захід йому визначить суд.

Дії затриманого кваліфікуються за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів,психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Максимальна відповідальність за цими статтями – від 3 до 7 років позбавлення волі.