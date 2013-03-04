У Кривому Розі пенсіонерка тримала під матрацом арсенал зброї

20:53, 04 березня 2013
Суспільство
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2 березня працівники міліції виявили вдома у 64-річної пенсіонерки арсенал зброї.

Жінці загрожує від 3 до 7 років тюрми / Фото : topnews.ru

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Пенсіонерка зберігала під власним ліжком шестизарядний револьвер для стрiльби набоями калiбру 9 мм; двi гранати «Ф-1»; гранату «РГ-42»; три детонатори до гранат «РГ-42» та 16 промислових електродетонаторів.

Слідчим відділом Жовтневого райвідділу міліції Кривого Рогу розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Пенсіонерці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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