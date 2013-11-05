Глава Мінфіну: Проект бюджету-2014 формується з урахуванням виконання вимоги МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це за підсумками засідання Міжнародного економічного форуму повідомив міністр фінансів України Юрій Колобов.

«Ми закладаємо те, що ми не будемо знижувати ставки», - сказав міністр. – «Чисто математично (у разі одномоментного зниження ставок з 1 січня 2014 року до 17% для ПДВ і до 16% податку на прибуток - УНІАН) - це недоотримання до бюджету близько 25 млрд грн».

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Міністр також сказав, що на сьогоднішній день з МВФ узгоджується не тільки питання податкових ставок. «Зараз ведуться щільні консультації з МВФ, потрібно погоджувати з ними всі макропоказники і природно, як тільки погоджуємо – це основоположні речі – відразу покажемо. Є різні варіанти, розглядаємо ситуації. У найближчі два тижні буде чітка картина», - сказав міністр.

Він також повідомив, що найближчим часом можна чекати і проекту бюджету на 2014 рік, який міститиме підвищення соціальних стандартів. «Треба дивитися реально на речі. Ми не порушуватимемо соціальних речей. У нас істотний розрив між мінімальною зарплатою і максимальною зарплатою. Знижувати соцстандарти ми не збираємося», - підкреслив міністр.

Крім того, він зазначив, що і в поточному році всі соціальні виплати будуть профінансовані. «У нас достатньо ресурсів, ми всі виплачуємо», - сказав Колобов, закликавши не піддаватися паніці щодо низьких показників залишків коштів на рахунках Держказначейства.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні відкласти впровадження норм Податкового кодексу, що передбачають зниження з 1 січня 2014 року ставок податку на додану вартість до 17% з 20% і податку на прибуток до 16% з 19%.

У середині жовтня в інтерв`ю агентству Reuters міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявив, що Україна може відкласти зниження ставок податку на додану вартість і податку на прибуток з 1 січня 2014 року із-за нестабільності економічної ситуації в країні і в рамках проходження рекомендаціям Міжнародного валютного фонду.

Пізніше прем`єр-міністр України Микола Азаров також заявив про те, що питання зниження податкових ставок обговорювалося з представниками місії МВФ, що працювала в Україні в другій половині жовтня.