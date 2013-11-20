Офіційний курс валют на 21 листопада

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

На 21 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: На тему: Нацбанк продає золоті монети 100 USD США – 799.3000 (на 20 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1081.2131 (на 20 листопада – 1079.2149) 10 RUR – 2.4412 (на 20 листопада – 2.4511) Всі курси валют на 21 листопада

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