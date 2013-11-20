Офіційний курс валют на 21 листопада

18:32, 20 листопада 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

/ Фото : zn.ua

На 21 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 799.3000 (на 20 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1081.2131 (на 20 листопада – 1079.2149)

10 RUR – 2.4412 (на 20 листопада – 2.4511)

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