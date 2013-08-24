Нацбанк продає золоті монети

Згідно з повідомленням на офіційному сайті, зокрема, за зазначений період Нацбанк реалізував 5,33 тис. штук золотих монет на 32,18 млн. грн і 14,21 тис. штук срібних монет на 3,7 млн грн. За даними Нацбанку, за сім місяців 2013 року було реалізовано на 10,1% більше інвестмонет, ніж за весь минулий рік.

Також повідомляється, що найбільшою популярністю інвестмонети користуються в Київській, Одеській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

"Привабливість інвестиційних монет полягає в максимальному наближенні ціни монети до вартості дорогоцінного металу в монеті, а також в їх високій ліквідності, оскільки діє механізм зворотного викупу інвестиційних монет", - цитує прес-служба начальника Управління продукції нумізматики і маркетингу Національного банку України Тамару Лошманову.

Також зазначається, що з метою активнішого продажу монет Нацбанк у 2013 році передає їх на реалізацію банкам без попередньої оплати за умови отримання комісійної винагороди за реалізовані монети. На цих умовах укладено договір з «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрексімбанком», банком «Форум», «ВіЕйБі Банком», «Імексбанком».

Довідка УНІАН. Національний банк України почав випуск золотих інвестиційних монет 999,9-ої проби в грудні 2011 року.

У 2012 році Національний банк реалізував 17,74 тис. шт. інвестиційних монет на 52,58 млн. грн, зокрема 6,70 тис. штук золотих монет на 48,87 млн. грн і 11,04 тис. штук срібних монет на 3,71 млн. грн.

У першому півріччі 2013 Нацбанк реалізував близько 16 тис. інвестмонет на 31,2 млн. грн, зокрема 4,5 тис. штук золотих монет на 28,02 млн. грн і 11,38 тис. штук срібних на 3,13 млн. грн.

У 2013 році Нацбанк планує викарбувати 34 тис. монет, і протягом року ці обсяги може бути збільшено.