Азаров говорив з Медведєвим 2 години

Переговори прем'єр-міністрів України і Росії Миколи Азарова і Дмитра Медведєва тривали дві години.

Як передає кореспондент УНІАН, переговори проходили як у форматі тет-а-тет, так і за участі представників української і російської делегацій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Департамент інформації і комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України повідомив, що Азаров і Медведєв у ході зустрічі зупинилися на питаннях, які сьогодні обговорювалися під час засідання Ради глав урядів країн-учасниць СНД. Зокрема, сторони торкнулися угод про доступ до трубопровідного транспорту, про вільну торгівлю послугами і про поступове обмеження експортних мит, реалізація яких дозволить активізувати торгово-економічні відносини у рамках Співдружності.