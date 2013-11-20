Азаров зустрівся з Медведєвим, щоб обговорити економічні питання
18:18, 20 листопада 2013Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров і глава уряду Росії Дмитро Медведєв почали двосторонню зустріч
Азаров та Медведєв планують обговорити ряд економічних питань
Прем'єр-міністр України Микола Азаров і глава уряду Росії Дмитро Медведєв почали двосторонню зустріч.
Як передає кореспондент УНІАН, зустріч почалася о 17.40 за київським часом.
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Як повідомляв УНІАН, під час засідання Ради голів урядів країн-учасниць СНД, яке відбувається в Санкт-Петербурзі, серед інших глави урядів мають намір розглянуть питання про виконання Договору про зону вільної торгівлі СНД.
Під час зустрічі з Медведєвим планується обговорення питань, що стосуються газової сфери і взаємної торгівлі.
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