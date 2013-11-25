На Одесу насувається потужний циклон

Синоптики попереджають: до Одеси йде негода - заморозки і шквальні вітри. А через туман, який кілька днів огортає місто, вже почалися перебої в роботі міського аеропорту. За повідомленням зустрічаючих, рейси в середньому затримуються на півтори-дві години, пише "Сегодня".

У прес-службі підприємства інформацію підтвердили: «Аеропорт в умовах туману затримує кілька рейсів, але ми очікуємо, що до обіду туман розсіється і ми зможемо прийняти літаки, - сказала прес-секретар аеропорту Марія Попович. Тим часом туман над аеровокзалом так і не розсмоктався. Вчора одеський аеропорт не зміг вчасно прийняти внутрішній рейс з «Борисполя» і міжнародні зі Стамбула та Варшави. Змушені були кружляти над аеродромом і московські літаки з «Домодєдово» і «Внуково».

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За даними синоптиків, на Одеську область насувається штормовий фронт. А за даними гідрометцентру Чорного й Азовського морів, на цьому тижні над містом очікується шквальний поривчастий вітер і зниження температури до 4 градусів нижче нуля.

«Очікується зміщення циклону через південь України, що супроводжуватиметься вкрай несприятливими погодними умовами. Ми знаходимося під передньою частиною улоговини циклону, так що поки в Одесі зберігатимуться тумани, пов'язані зі зміщенням теплої вологої повітряної маси. Найближчі дні в Одесі будуть дощі, а похолодає в останні дні місяця. Правда, морози будуть відносно несильні - до п'яти градусів нижче нуля», - розповіла синоптик Ліонелла Белодонова. У ДСНС кажуть, що до погіршення погодних умов готові і в будь-який момент можуть розгорнути стаціонарні пункти обігріву.