Експертиза визнала осудним підлітка-вбивцю з Чернігова

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 25 листопада, під час прес-конференції повідомив прокурор Чернігівської області Максим Говоруха.

"Розслідування завершено і обвинувальний вирок направлено до суду", - сказав прокурор Чернігівської області.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня в Чернігові зник 4-річний хлопчик. Упродовж доби його розшукували понад 400 працівників міліції. Дитину було виявлено у лісопосадці району "Кордівка" у непритомному стані з тілесними ушкодженнями. Хлопчик помер у кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування до лікарні. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма.

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За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за статтею 115 ч. 2 п. 2 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

У скоєнні вбивства дитини підозрюється 15-річний підліток, який має проблеми із психікою. У 12 років хлопець скоїв убивство пенсіонера, однак уник кримінального покарання, оскільки був визнаний неосудним.

16 червня підозрюваний, перебуваючи в ізоляторі тимчасового тримання, під час прогулянки напав на охоронця із “заточкою” та завдав проникаючого поранення в живіт. Однак охоронець не розгубився і зміг локалізувати підлітка до прибуття підмоги.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 345 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання від 5 до 12 років ув'язнення.