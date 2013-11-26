Сьогодні вночі в Україні обіцяють до 9° морозу

Завтра в Україні істотні опади не очікуються.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 1-6° морозу, у західних областях місцями 7-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних та східних областях вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Криму вночі та вранці дощ, вдень без істотних опадів; вітер північний, 7-12 м/с; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

На тему: У Гідрометцентрі розповіли, коли в Україні випаде сніг

У Києві та області у середу - без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.