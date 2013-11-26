У 2014 році соціальну «Картку киянина» зможуть отримати всі охочі

Поряд із забезпеченням картками пільговиків почалася підготовка до їх видачі всім, у кого є київська реєстрація. Картки нового типу вже отримали співробітники столичного КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», який здійснює технічну підтримку всього проекту. Про це повідомив директор КП ГІОЦ Валерій Місань.

– Уже випущена пробна партія пластикових карток, які наступного року будуть видавати всім городянам, зареєстрованим у столиці. Першими випробують їх у справі наші співробітники – минулого тижня в рамках зарплатного проекту вони отримали «Картки киянина». Ми відпрацюємо всі механізми використання, щоб можна було їх удосконалити до початку масової видачі, – розповів Валерій Місань.

Як пояснила юрисконсульт ГІОЦ, координатора проекту «Картка киянина», Олександра Корнієнко, кияни, що не відносяться до пільгових категорій, зможуть безкоштовно отримати це посвідчення столичного жителя вже наступного року.

– Для цього знадобляться лише заява та паспорт з київською реєстрацією. А якщо підприємство захоче забезпечити співробітників «Картками киянина», то вони будуть видаватися централізовано – за місцем роботи. Паралельно пільговики раніше будуть отримувати «Картки киянина» через районні управління праці та соцзахисту, – пояснила Олександра Корнієнко.

За її словами, «Картки киянина» для городян, що не відносяться до пільгових категорій, мають деякі особливості.

– Не пільгова, базова «Картка киянина» може використовуватися як проїзний в метро – на неї можна покласти гроші в касі або спеціальних автоматах на станціях метрополітену. Що стосується знижок в аптечних мережах і в супермаркетах, то вони будуть у тому ж розмірі, що і для пільговиків, – повідомила Корнієнко.

Нагадаємо, що впровадження в столиці «Картки киянина» є складовою реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича та програми глави держави «Україна для людей».