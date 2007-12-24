У СБУ знають причини скупчення автівок на кордоні з Польщею

В СБУ та Державній прикордонній службі заявляють, що затори біля пунктів пропуску через польсько-український кордон створюють автоперевізники, які не бажають сплачувати передбачені законом України митні платежі.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні СБУ та Держприкордонслужби.

Зокрема, за даними відомств, у зв’язку зі скоординованими діями правоохоронних та контролюючих органів з протидії контрабандній діяльності та вимогами повноцінної сплати митних податків до держбюджету поруч з низкою пунктів пропуску через польсько-український кордон накопичилась велика кількість вантажних транспортних засобів, які не рухаються у черзі, а стоять поза нею.

“Громадяни, які повертаються з Польщі до України, інформують, що на під’їзді до пункту пропуску „Корчова (Польща) – Краківець (Україна)” стоїть близько 400 вантажівок, біля пункту пропуску „Медика (Польща) – Шегині (Україна)” - 150 вантажівок. Крім того, значна кількість вантажних транспортних засобів скупчилася в прикордонних районах на паркінгах та стоянках”, йдеться у повідомленні.

Державна прикордонна служба та СБУ наголошують, що заходи, які вживаються на державному кордоні, спрямовані на забезпечення законного перетину кордону та сплату передбачених законом України митних платежів.

Як наголошується в повідомленні, правоохоронні та контролюючі органи продовжуватимуть і надалі проводити огляди транспортних засобів та вантажів на їх відповідність до товаросупровідних документів, як це вимагає законодавство України.

У зв’язку з цим прикордонники та СБУ рекомендують міжнародним автоперевізникам і суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності не чекати на можливість ухилення від сплати митних і не створювати штучних черг та заторів біля пунктів пропуску, а сплатити усі передбачені мита й вільно продовжувати свою діяльність на законних підставах.