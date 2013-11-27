В Україні завтра - від 8° морозу до 8° тепла

Завтра, 28 листопада, у північних, західних та більшості центральних областей очікується невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем, слабка ожеледь.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вранці та вдень на більшій частині території країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем, слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.